Требуется доработка сайта на Wordpress укр. вариант – http://autozabava.com.ua/ анг. вариант – http://autozabava.com/ рус. вариант – На данный момент на каждом домене установлен вордпрес под языковую версию! ...
Создание полноценного блога на ворпресс
Нужно сделать полноценный блог на ВП, с сео оптимизацией, коминтариями и адаптивным дизайном по шаблону. Жду ваше предложение
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