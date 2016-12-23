Создание полноценного блога на ворпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок150 просмотров

Нужно сделать полноценный блог на ВП, с сео оптимизацией, коминтариями и адаптивным дизайном по шаблону. Жду ваше предложение 

8 лет назад
kibasu
Игорь 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

alekseiAnn
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отлично справился с работой. Сделал все быстро, качественно. После выполнения задания, подарил пару бонусов, благодоря которым сайт стал работать еще лучше. Работа очень сильно понравилась, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё прекрасно, легко нашли общий язык, тз понятное и контент предоставили без задержек, оплатили когда задача приближалась к завершению ровно оговоренную сумму + бонус - новый заказ. Продолжаем работу над следующим проектом.

Заявки фрилансеров

alekseiAnn
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад