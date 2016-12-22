Создание формы с выпадающим списком. Сms битрикс

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Нужно сделать форму со связанным списком в результате которой высвечивается подключен данный адрес или нет.

поля должны быть с выпадающем списком ajax. Сразу пишите цену. Нужен функционал. Списки я сама смогу дополнить данными.

AJAX
8 лет назад
redheads
Яна 
41 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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