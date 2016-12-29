Доработать сайт на magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки142 просмотра

1. Установить ssl (на сервере установлен, но чего-то двиг не меняет http to https)

2. Установить пару плагинов

Magento
8 лет назад
Legion726
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
1 день
Помучался с задачей, но справился. Клиент доволен.
Были некоторые нюансы но заказчик превосходно решил все организационные моменты.

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад