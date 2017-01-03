Доработать сайт на вордпрессе

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Требуется доработать сайт http://kupitdiplomi.ru

1.      В главном меню передвинуть контакты вгоризонталь к остальным пунктам.

2.      Сделать адаптивную верстку.

3.      Перекинуть все стили из шаблонов html встили css.

4.      Переделать форму заявки на http://kupitdiplomi.ru/kak-zakazat.html. По внешнему виду должна быть как тут http://gdediplomi.com/order. Нажимая на кнопку, клиент попадает на Анкету (см. прикрепленный архив). Берем

первые 4 пункта. Название каждого блока: 1. Заказать диплом о высшем

образовании (институт, университет, академия), 2. Заказать диплом о среднем

профессиональном образовании (техникум, колледж), 3. Заказать диплом о

начальном профессиональном образовании (ПТУ, ПУ, лицей), 4. Заказать школьный

аттестат за 9 или 11 классов. Функционал заполнения полей смотрите на http://ros-dip.ru/order. После успешного заполнения полей, необходимо все данные отправить на емейл [email protected] (нужно сделать, чтобы его через админку можно было менять при необходимости) и

показать сообщение всплывающее: http://prntscr.com/dlr1pc (текст сообщения тоже должен  легко правиться в админке).

CSSHTMLWordPress
8 лет назад
archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rihh
43 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$60
3 дня
Фрилансер хорошо выполнил поставленную задачу.
Алексей хороший, понимающий заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rihh
43 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад