Доработать сайт на вордпрессе

Требуется доработать сайт http://kupitdiplomi.ru

1. В главном меню передвинуть контакты вгоризонталь к остальным пунктам.

2. Сделать адаптивную верстку.

3. Перекинуть все стили из шаблонов html встили css.

4. Переделать форму заявки на http://kupitdiplomi.ru/kak-zakazat.html. По внешнему виду должна быть как тут http://gdediplomi.com/order. Нажимая на кнопку, клиент попадает на Анкету (см. прикрепленный архив). Берем

первые 4 пункта. Название каждого блока: 1. Заказать диплом о высшем

образовании (институт, университет, академия), 2. Заказать диплом о среднем

профессиональном образовании (техникум, колледж), 3. Заказать диплом о

начальном профессиональном образовании (ПТУ, ПУ, лицей), 4. Заказать школьный

аттестат за 9 или 11 классов. Функционал заполнения полей смотрите на http://ros-dip.ru/order. После успешного заполнения полей, необходимо все данные отправить на емейл [email protected] (нужно сделать, чтобы его через админку можно было менять при необходимости) и

показать сообщение всплывающее: http://prntscr.com/dlr1pc (текст сообщения тоже должен легко правиться в админке).