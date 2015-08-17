rihh

Максим rihh

 
41 годРоссия/Орел
19 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Drupal, Wordpress, MODX, php, js, python

Создание и поддержка сайтов. От визиток до интернет-магазинов.

PHPPythonWordPressMODXDrupal
Портфолио
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Отзывы заказчиков
archerl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
8 баллов
7 лет назад
Доработать сайт на вордпрессе
Фрилансер хорошо выполнил поставленную задачу.
Алексей хороший, понимающий заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
choip
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Простая тема для WordPress по PSD
Профессионально, как всегда.
Четкое задание, своевременная оплата, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
choip
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка и написание темы для WordPress из PSD
Профессионально и оперативно, как всегда. Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Drupal сверстать шаблон и установить сайт
Отличный сайт получился, Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Верстка, небольшое задание на WP
Рекомендую Максима как надежного человека. работа выполнена на отлично.
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
14 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
11 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга