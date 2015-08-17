Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
8 баллов
7 лет назад
Фрилансер хорошо выполнил поставленную задачу.
Ответный отзыв
Алексей хороший, понимающий заказчик. Рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
Профессионально, как всегда.
Ответный отзыв
Четкое задание, своевременная оплата, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
8 лет назад
Профессионально и оперативно, как всегда. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$65
10 баллов
8 лет назад
Отличный сайт получился, Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую Максима как надежного человека. работа выполнена на отлично.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.
Системы управления (CMS)
14 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
11 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга