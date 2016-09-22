Простая тема для WordPress по PSD

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка153 просмотра
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Доброе время суток Максим!

Есть задача сделать тему для WordPress (шаблон главной во вложение). Без особых заморочек, будет всего 2 страницы.

Буду рад очередному сотрудничеству.

WordPress
7 лет назад
choip
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rihh
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$50
2 дня
Профессионально, как всегда.
Четкое задание, своевременная оплата, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.