Дизайн интернет магазина одежды и аксессуаров

Необходимо: - дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании - дизайн страницы с учетом новых видов услуг - дизайн печатного пригласительного - дизайн электронной версии пригласительного От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо. И ...
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Добрый день.
Необходимо сделать дизайн интернет-магазина (главная + 4-6 внутренних)
Тематика: одежда, сумки и аксессуары.
ТЗ есть, сроки не горят.
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