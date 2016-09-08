Дизайн интернет магазина одежды и аксессуаров

$150
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки178 просмотров
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Добрый день.

Необходимо сделать дизайн интернет-магазина (главная + 4-6 внутренних)

Тематика: одежда,  сумки и аксессуары. 

ТЗ есть, сроки не горят.

7 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$150
5 дней
Очень приятно работать с Алексеем. Все выполнено профессионально, быстро и грамотно. Гибкость в работе и что самое главное, умеет слышать заказчика! Одно удовольствие работать с таким исполнителем) Рекомендую!
Надежный ответственный заказчик. Хорошо поработали. Рекомендую.