Разработка высоко конверсионного лендинг пейджа

Нужно нарисовать два изображения и четыре иконки в стиле наброска карандашом для главной страницы одного из сайтов web-студии (см. приложенные файлы с 1 по 5 в качестве примера) 1-ое изображение - "Раскрытый ноутбук с шестеренками": Основной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать страничку вот с такой информацией:
http://www.imperia-rim.ru/landing/okna/?yclid=721365030156448
Т.е. оформить ее так, чтобы она стала работать. Если кому есть, что предложить, прошу указывать примерную стоимость и сроки.
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