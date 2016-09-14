Создание уникального дизайна

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок271 просмотр
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Необходимо создать уникальный дизайн лэндинга. Есть макет, его необходимо отредактировать, или сделать с нуля. Тематика - инфо-продукт.

7 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Kavaljok
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$45
3 дня
Игорь отлично справился с поставленной задачей, предложил несколько вариантов, выполнил требуемые правки. Быстро и качественно. Рекомендую!
Александр ответственный заказчик, задание понятно, оплата своевременная, рекомендую!