Дизайн нового меню и шапки для сайта

$23
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок242 просмотра
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НУЖНО нарисовать новое шапку, левое и верхнее меню.

Прилагаю описание нового вида левого меню и шапки.

ПРОШУ указать цену, срок, этапы оплаты и способ оплаты (прямой или через сайт).

7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
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