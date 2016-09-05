ODS Group

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок201 просмотр
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Необходим дизайнер на разработку сайта компании, занимающейся консалтингом в инвестиционной деятельности и инвестиционной деятельностью.

 

Старый сайт http://www.odsgroup.biz/

 

Хотят сделать новый, посвежее, с презентационным дизайном.

 

По функционалу будет примерно такой же.

 

Структура сайта:

 

-О нас (просто текст)

-Услуги (инфо система)

-Новости/Статьи

-Акции (просто текст)

-Контакты (карта с привязкой к яндексу)

- Калькулятор инвестиций

 

На главной будет широкое слайд-шоу, текст, анонс новостей/статей, ссылки на соц. сети.

Везде должна быть форма обратной связи и калькулятор инвестиций.

 

Бюджет - 5500 руб.

Срок 5-7 рабочий дней

7 лет назад
zii
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов
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