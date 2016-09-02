Разработка нового дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://eco-con.net/

У данного клиента два больших направления: Услуги по защите сел.хоз растений и продажа самих продуктов для защиты. 

1) Хотят форму заявки с возможность приложить фото с болеющим растением, чтобы затем с фермером связались и могли сказать сколько будет стоит вылечить растение. (Чтобы была возможность загрузить фото с телефона).

2) Хотят чтобы было как в виде пирамиды: виды и характеристика культур-хар. болезней культур-хар. и продажа товара для обработки болезней. 

3) На главной странице нужна форма заявки, пирамида. Сайт должен быть прост в использовании, тк это фермеры.

Прошу написать приблизительную стоимость за данную работу.

Заранее благодраю.

7 лет назад
stasbalaur
Стас 
37 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн наших проектов (долгосрочно)

    Мы консалтинговое агентство In-scale.ru в сфере маркетинга и ведём бурную деятельность в интернете, и нам нужен дизайнер с кем мы можем работать на постоянно основе.    То есть, нам нужен человек не в штат, а человек к ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн сайта для производителя пищевых продуктов

    $190

    Есть мясокомбинат, которому требуется обновление сайта.  Главная страница должна быть в виде лендинга с разной информацией.  Дизайн, который нравится - ямалфактория.рф Можно придумать что-то похожее. Фото предоставим. Внутренние страницы обычного формата. Меню сверху, дальше текст с картинками и футтер. Сайт ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание нового дизайна сайта

    Необходимо сделать новый дизайн для сайта по готовому прототипу. Тематика сайта - работа в партнёрских программах авторов видео курсов. Сайт создан на CMS Maxsite. Прошу указывать  цену и сроки выполнения задания.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивный дизайн сайта

    $130

    Разработать адаптивный дизайн сайта для начинающей компании, которая занимается проектированием и дизайном интерьеров. Главная страница Услуга Портфолио каталог Портфолио страница О компании, контакты Требования - лаконично, современно, официально. По стилю http://www.rostelecom.ru Жду цены и сроки.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн строительного сайта (Главная и внутренняя) по прототипу

    $30

    Добрый вечер! Необходим дизайн для строительного сайта (по готовому прототипу). [list][*]Главная: в стиле небольшого Landing Page, внутренняя: шапка, подвал + область контента.[*]Только статика без адаптива.[*]Только дизайн без верстки.[*]Сроки от 2-3 дня.[*]PSD на выходе.[/list]Требования к макету: [list][*]Область контента 980px, а фон ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн меню на сайте

    Здравствуйте!  На сайте необходимо доработать меню http://dl2.joxi.net/drive/2016/09/02/0019/4004/1249188/88/dfb70dd019.jpg  Как-то выделить. Необходим дизайн. Бюджет, срок и кто сможет сделать.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $230

    Добрый день. Нужно разработать дизайн на основе прототипов. Стилистика - информационный, flat. Всего 18 стр, в том числе - главная. Внутренние все примерно одинаковы.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад