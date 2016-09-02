Разработка нового дизайна сайта

http://eco-con.net/

У данного клиента два больших направления: Услуги по защите сел.хоз растений и продажа самих продуктов для защиты.

1) Хотят форму заявки с возможность приложить фото с болеющим растением, чтобы затем с фермером связались и могли сказать сколько будет стоит вылечить растение. (Чтобы была возможность загрузить фото с телефона).

2) Хотят чтобы было как в виде пирамиды: виды и характеристика культур-хар. болезней культур-хар. и продажа товара для обработки болезней.

3) На главной странице нужна форма заявки, пирамида. Сайт должен быть прост в использовании, тк это фермеры.

Прошу написать приблизительную стоимость за данную работу.

Заранее благодраю.