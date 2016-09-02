Разработка дизайна сайта

Нужен макет для лэндинг страницы. Тематика: оптовая торговля, фармацевтика Лендинг небольшой - по размеру всего 650х550 px Содержания немного: 1 форма на 7 полей, заголовок и 2 параграфа текста. Макет будет вставляться на готовую страницу, поэтому ни хедера, ни ...
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Добрый день. Нужно разработать дизайн на основе прототипов. Стилистика - информационный, flat. Всего 18 стр, в том числе - главная. Внутренние все примерно одинаковы.
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