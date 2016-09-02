Разработка дизайна сайта

$230
Дизайн сайтовЗакрыт54 заявки388 просмотров
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Добрый день. Нужно разработать дизайн на основе прототипов. Стилистика - информационный, flat. Всего 18 стр, в том числе - главная. Внутренние все примерно одинаковы.

7 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)