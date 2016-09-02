Разработать макет лэндинг страницы

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок134 просмотра
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Нужен макет для лэндинг страницы.

Тематика: оптовая торговля, фармацевтика

Лендинг небольшой - по размеру всего 650х550 px

Содержания немного:  1 форма на 7 полей, заголовок и 2 параграфа текста.

Макет будет вставляться на готовую страницу, поэтому ни хедера, ни футера не нужно - только содержание выше.

Нужно 3 варианта

Желательно сделать сегодня

спасибо!

7 лет назад
xtro
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад