Разработать макет лэндинг страницы

Нужен макет для лэндинг страницы.

Тематика: оптовая торговля, фармацевтика

Лендинг небольшой - по размеру всего 650х550 px

Содержания немного: 1 форма на 7 полей, заголовок и 2 параграфа текста.

Макет будет вставляться на готовую страницу, поэтому ни хедера, ни футера не нужно - только содержание выше.

Нужно 3 варианта

Желательно сделать сегодня

спасибо!