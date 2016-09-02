Разработать макет лэндинг страницы

Требуется дизайн для сайта интернет-магазина. Функционал на примере уже имеющегося сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен макет для лэндинг страницы.
Тематика: оптовая торговля, фармацевтика
Лендинг небольшой - по размеру всего 650х550 px
Содержания немного: 1 форма на 7 полей, заголовок и 2 параграфа текста.
Макет будет вставляться на готовую страницу, поэтому ни хедера, ни футера не нужно - только содержание выше.
Нужно 3 варианта
Желательно сделать сегодня
спасибо!
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