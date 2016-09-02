Разработка дизайна для интернет-магазина

Нужно сделать мелкие доработки в дизайне на сайте http://fishingday.org 1 - Убрать обводку звездочек, пример в прикрепленном файле 2 - адаптивное меню на меленьких экранах должно быть по умолчанию закрыто, пример в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переработать дизайн интернет-магазина - страницу карточки товара, меню, шапку, логотип, страницу категорий, страницу контактов, страницу доставки.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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