РеДизайн сайта строительства загородных домов

Прикрутить новый сверстанный дизайн на мой движок (поменять старый дизайн.) Если есть время и возможность его перебрать почистить и т д,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн существующего сайта www.909[три]20[два].ru (дизайн + возможно верстка, но можно просто дизайн).
Минимализм как основа, как тут http://cargoarchitecture.ca/en/projects/
Главная.
Должна быть похожей на лендинг, т.е. должно быть сразу понятно что мы делаем (см. атач)
Каталог.
Название и площадь объекта http://lockwood.co.nz/modern-home-building-plans/ как тут.
Текстовые страницы.
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Шапка.
Обязательно, указать лого, адрес, телефоны. Ширина 1100-1200пх.
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Все очень несложно, буду помогать. Главное, чтобы исполнитель был на связи в рабочее время.
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