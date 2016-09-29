РеДизайн сайта строительства загородных домов

Дизайн сайтовЗавершен38 заявок290 просмотров
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Требуется редизайн существующего сайта www.909[три]20[два].ru (дизайн + возможно верстка, но можно просто дизайн).

Минимализм как основа, как тут http://cargoarchitecture.ca/en/projects/

Главная.

Должна быть похожей на лендинг, т.е. должно быть сразу понятно что мы делаем (см. атач)

Каталог.

Название и площадь объекта http://lockwood.co.nz/modern-home-building-plans/ как тут.

Текстовые страницы.

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Шапка.

Обязательно, указать лого, адрес, телефоны. Ширина 1100-1200пх.

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Все очень несложно, буду помогать. Главное, чтобы исполнитель был на связи в рабочее время.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
PartMars
42 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель! Все по ТЗ и в срок. Без проблем делал разумные правки бесплатно и очень конструктивно реагировал на замечания. Будем работать и дальше!
Благодарю за сотрудничество, не знаю как описать - одни положительные эмоции) хочется сказать - человек с душой. Любой вопрос решаем - желаю успешных решений любых задач.)
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