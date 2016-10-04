Улучшить дизайн главной страницы сайта

$23
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок221 просмотр
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Необходимо так сказать придать вид главной странице сайта. Речь идет только о дизайне (на выходе нужен от вас исходник PSD). У нас есть список рекомендаций по странице, его предоставим.  

Исходника текущей версии дизайна сайта к сожалению нет. 

7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
annaweb22
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$23
2 дня
Всё отлично! Качеством работы остались довольны
Сотрудничеством с Ильшатом осталась довольна. Спасибо. Рекомендую.
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