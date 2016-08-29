Разработка дизайна сайта, нужен дизайнер из Одессы

$50
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка дизайна сайта, нужен дизайнер из Одессы. Тематика интернет магазин автозапчастей.

7 лет назад
KKKTTTj
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для разделов (строительные материалы)

    Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал  и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном  фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать редизайн

    Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg  Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн.  Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить их. Возможно поправка по дизайну (перемещение ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта строительной тематики

    $185

    Добрый день, уважаемые дизайнеры!  Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики.  Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные.  Макет сайта и тех.задание отправлю выбранным кандидатам  Требования:  1) качественное портфолио  2) наличие многостраничных сайтов  3) четкое следование срокам  4) быть на связи ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание картинки на сайт

    Коллеги есть сайт - system-admins.ru необходимо сделать его аналог - лэндинг на англ аудиторию.  необходима красивая картинка , которую потом сверстаем. Прошу писать СРОКИ И ЦЕНУ . спасибо!

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн внешнего вида купон-сайта (дизайн+верстка) + PHP scripts прав

    Необходимо выполнить редизайн имеющегося сайта с купонами в тренды 2016 года(материал дизайн). С дальнейшей версткой и натягиванием на старый движок сайта. Примеры конкурентов откуда брать вдохновение уже есть. Надо взять лучшее и скомпоновать в новый ...

    PHP
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад