Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...
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Разработка дизайна сайта, нужен дизайнер из Одессы. Тематика интернет магазин автозапчастей.
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