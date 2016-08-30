Редизайн внешнего вида купон-сайта (дизайн+верстка) + PHP scripts прав

Необходимо выполнить редизайн имеющегося сайта с купонами в тренды 2016 года(материал дизайн). С дальнейшей версткой и натягиванием на старый движок сайта. Примеры конкурентов откуда брать вдохновение уже есть. Надо взять лучшее и скомпоновать в новый дизайн. Так же необходимо поправить php crawler скрипты которые работали до этого но перестали в связи с изменением выдачи информации в аффилейтных сетях