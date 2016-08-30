Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...
Редизайн внешнего вида купон-сайта (дизайн+верстка) + PHP scripts прав
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить редизайн имеющегося сайта с купонами в тренды 2016 года(материал дизайн). С дальнейшей версткой и натягиванием на старый движок сайта. Примеры конкурентов откуда брать вдохновение уже есть. Надо взять лучшее и скомпоновать в новый дизайн. Так же необходимо поправить php crawler скрипты которые работали до этого но перестали в связи с изменением выдачи информации в аффилейтных сетях
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