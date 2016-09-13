Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта религиозной организации

Предпочтительная общая стилистика - material design.

В оформлении дизайна предпочтительно использовать оттоманские орнаменты и арабеску.

По запросу в личку вышлю Тех. задание - бриф.

Необходимо разработать новый дизайн отвечающий современным требованиям и веб-стандартам. Сайт должен поддерживать Адаптивный режим, т.е. на мобильных платформах сайт должен нормально читаться и функционировать, меню становится доступным по стандартной кнопке, а также скрываются либо перемещаются вниз второстепенные блоки и элементы страницы.

Типы страниц:

Главная

Подраздел видео

Статичная страница

Список материалов (пример: новости, статьи, аудио)

Страница материала (новость, статья)

Страница видео - (главное видео в своем блоке слева, а справа список видео для просмотра, аля youtube)

Вопрос-ответ ( по аналогии с ask.fm, вопрос/ответ в своём блоке + справа поле задайте вопрос )