Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта религиозной организации

$350
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предпочтительная общая стилистика - material design.

В оформлении дизайна предпочтительно использовать оттоманские орнаменты и арабеску.

По запросу в личку вышлю Тех. задание - бриф.

Необходимо разработать новый дизайн отвечающий современным требованиям и веб-стандартам. Сайт должен поддерживать Адаптивный режим, т.е. на мобильных платформах сайт должен нормально читаться и функционировать, меню становится доступным по стандартной кнопке, а также скрываются либо перемещаются вниз второстепенные блоки и элементы страницы.

Типы страниц:

Главная

Подраздел видео

Статичная страница

Список материалов (пример: новости, статьи, аудио)

Страница материала (новость, статья)

Страница видео - (главное видео в своем блоке слева, а справа список видео для просмотра, аля youtube)

Вопрос-ответ ( по аналогии с ask.fm, вопрос/ответ в своём блоке + справа поле задайте вопрос )

Дизайн сайта
7 лет назад
ArtInt
Айдын 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$350
15 дней
Реализовали всё что было прописано в ТЗ и даже больше. Работу завершили раньше оговоренного срока. Были учтены все замечания и поправки. Рад сотрудничеству.
Подробное ТЗ, оперативная обратная связь. Сотрудничеством доволен, спасибо.
  • Похожие заказы

  • Дизайн, консалтинг, аутсорсинг, финансы

    Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно. На выходе нужен psd в слоях, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн шаблона для рассылки писем

    Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки. Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки. Жду ваши предложения. С ув., Вячеслав

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "Детские спортивные комплексы".  Сроки: до "02" сентября 2016г., 09:00 по Мск. времени.  Стоимость: 2500 руб.  Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали по тематикам: "Детские спортивные комплексы", "Детские игрушки", "Спортивные комплексы".  Прикрепляйте примеры ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шапка для сайта внести правки

    Есть готовая картинка шапки. Я сам набросал. нужно ее подровнять. убрать зазоры в пикселях. подправить шрифты, чтобы было в гармониии с сайтом. Сама шапка в приложении. Псдешник скину. 500р.  и развернутый отзыв

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн web-сайта кондитетрской

    $800

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!   Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской.  Выбор кандидатов будет проводится по работам в портфолио. Три-шесть работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если имеются работы в смежных областях).

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн для мобильной версии сайта

    Нужен [u]профессионал[/u] для создания дизайна для мобильной версии сайта  http://www.allfourxfourparts.com/. [u]Назовите, пожалуйста, цену и сроки выполнения макетов.[/u] Предоплата не приветствуется, возможна оплата через сервис сайта

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Промо страница камеры видеонаблюдения

    Коллеги, добрый день. Необходимо разработать дизайн промо страницы камеры видеонаблюдения. 1. В стиль оформления страницы -динозавры. 2. Рекламируемая продукция - камера видеонаблюдения (одна) с подключенным облачным сервисом Ivideon (ivideon.ru) 3. На промо страницы присутствую фотографии "знаменитого человечка" 4. На промо ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад