Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно. На выходе нужен psd в слоях, ...
Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта религиозной организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предпочтительная общая стилистика - material design.
В оформлении дизайна предпочтительно использовать оттоманские орнаменты и арабеску.
По запросу в личку вышлю Тех. задание - бриф.
Необходимо разработать новый дизайн отвечающий современным требованиям и веб-стандартам. Сайт должен поддерживать Адаптивный режим, т.е. на мобильных платформах сайт должен нормально читаться и функционировать, меню становится доступным по стандартной кнопке, а также скрываются либо перемещаются вниз второстепенные блоки и элементы страницы.
Типы страниц:
Главная
Подраздел видео
Статичная страница
Список материалов (пример: новости, статьи, аудио)
Страница материала (новость, статья)
Страница видео - (главное видео в своем блоке слева, а справа список видео для просмотра, аля youtube)
Вопрос-ответ ( по аналогии с ask.fm, вопрос/ответ в своём блоке + справа поле задайте вопрос )
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