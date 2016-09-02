Дизайн, консалтинг, аутсорсинг, финансы

Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно.

На выходе нужен psd в слоях, готовый к верстке.

ТЗ в файле. Логотипа пока нет, будет предоставлен позже.

Примеры работ обязательно (работ сопоставимых по уровню дизайна с выставленной Вами стоимостью). Указывайте сроки.

Оплата: Киви, Яндекс, карта сбера.