Дизайн, консалтинг, аутсорсинг, финансы

Нужен редизайн главной страницы сайта и логотипа . По итогам проведенной работы возможен также заказ редизайна для внутренних страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно.
На выходе нужен psd в слоях, готовый к верстке.
ТЗ в файле. Логотипа пока нет, будет предоставлен позже.
Примеры работ обязательно (работ сопоставимых по уровню дизайна с выставленной Вами стоимостью). Указывайте сроки.
Оплата: Киви, Яндекс, карта сбера.
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