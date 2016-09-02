Дизайн, консалтинг, аутсорсинг, финансы

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно.

На выходе нужен psd в слоях, готовый к верстке.

ТЗ в файле. Логотипа пока нет, будет предоставлен позже.

Примеры работ обязательно (работ сопоставимых по уровню дизайна с выставленной Вами стоимостью). Указывайте сроки. 

Оплата: Киви, Яндекс, карта сбера.

7 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Повторно работаю с Алексеем, доволен всем от общения до результата работы. Рекомендую.
Александр поставил четкую задачу, в процессе работы я оперативно получал правки. Всё было на высоте! Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству:)
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