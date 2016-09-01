Нужен дизайн шаблона для рассылки писем

Здравствуйте,

Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки.

Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав