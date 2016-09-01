Нужен дизайн шаблона для рассылки писем

Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "Детские спортивные комплексы". Сроки: до "02" сентября 2016г., 09:00 по Мск. времени. Стоимость: 2500 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали по тематикам: "Детские спортивные комплексы", "Детские игрушки", "Спортивные комплексы". Прикрепляйте примеры ...
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Здравствуйте,
Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки.
Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки.
Жду ваши предложения.
С ув.,
Вячеслав
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