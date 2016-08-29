Landing Page

Добрый день. Интересует создание инфографики на тему: мужская мода и стиль. Необходимо на основе СУЩЕСТВУЮЩЕЙ инфографики создать новую на эту же тематику, с теми же текстами (только на русском языке). Примеры: https://img.looksgud.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/ways-to-fold-your-suit-jacket.jpg https://img.looksgud.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/original.jpg https://img.looksgud.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/suit-features.jpg https://img.looksgud.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/perfectly-suited.jpg Начальное количество: 10 штук. Если сойдемся по цене и ...