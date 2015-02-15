Добрый день уважаемый исполнитель, нужно оформить группу ВКонтакте. Напишите пожалуйста что Вы сделаете и сколько хотите за это денег. Укажите на примеры Ваших работ. Укажите отдельно цену на уникальную картинку к посту. ...