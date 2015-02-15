forward4

Игорь Зайцев forward4

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Вставить форму заказа

    Вставить форму заказа которая расположена по ссылке на html сайт, что бы она работала на главной странице лендинга. Сразу пишите цену своей работы. Заранее благодарен.

    HTML
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing Page

    Создать Landing Page Тема: Детские часы Количество экранов от 5 до 9 1) Анализ ЦА 2) портотип лендинга 3) дизайн экранов 4) копирайтинг для экранов 5) Устанавливаем  форму ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать лендинг под ключ.

    $100

    Нужно сделать качественный лендинг с высокой конверсией. Лендинг должен хорошо отображаться в разных браузерах, и быть адаптивным под разные устройства. На лендинг нужно вставить фрейм формы заказа. Покажите примеры Ваших работ. ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно нарисовать продающие экраны для лендинга,

    Нужно нарисовать продающие экраны для лендинга, Укажите пожалуйста примеры ваших работ и цену за изображение размером 1200*1000 пикселей. Возможно долгосрочное сотрудничество. Заранее благодарен.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Инвайтинг в группу в VK

    Добрый день уважаемый исполнитель, требуется инвайтинг в группу в ВКонтакте, приглашение только живых людей по критериям, страна Украина, город, возраст, интересы.  Возможны дополнительные критерии если есть такая возможность. Без собачек, банов и прочего. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтинг для стоматологических услуг.

    Добрый день уважаемый исполнитель,  Мне нужно для Украина, г. Запорожье составить семантическое ядро для сайта, тематика стоматологические услуги. Возможно отдам исполнителю и создание семантического ядра. Пишите цену отдельно на семантическое ядро и ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать семантическое ядро.

    Добрый день уважаемый исполнитель,  Мне нужно для Украина, г. Запорожье составить семантическое ядро для сайта, тематика стоматологические услуги. Приветствуются рекомендации для коперайтеров согласно ключам. Рассмотрю предложения семантическое ядро  + копирайтинг. Пишите ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление группы ВКонтакте

    Добрый день уважаемый исполнитель, нужно оформить группу ВКонтакте. Напишите пожалуйста что Вы сделаете и сколько хотите за это денег. Укажите на примеры Ваших работ. Укажите отдельно цену на уникальную картинку к посту. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна раскрутка группы в VK

    Добрый день уважаемый исполнитель! Нужно раскрутить группу в Контакте. Продвигать будем стоматологические услуги с привязкой к городу в Украине. Группе 3 дня, еще не наполнялась контентом. Напишите пожалуйста как вы планируете ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг-Похудение

    Добрый день, нужно сделать лендинг на тематику_похудение с высокой конверсией, продающий копирайтинг. Пожалуйста сделайте Ваши предложения, покажите примеры ваших работ, укажите цену - за сколько вы готовы выполнить подобную работу и как быстро. ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка лент WPGrabber

    Доброго времени суток. Нужно настроить ленты для WPGrabber Кто готов выполнить сейчас настройку — пишите. Укажите цену за настройку одной ленты. Выберу по наименьшей цене. С меня отзыв. Оплата WMR

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать продающий лендинг пейдж новогодней тематики

    $10

    Нужно сверстать ПРОДАЮЩИЙ лендинг пейдж новогодней тематики, с кнопкой купить товар, и формой для сбора критерий товара, подключить интеркассу. Ваши предложения по срокам и стоимость.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад