Вставить форму заказа которая расположена по ссылке на html сайт, что бы она работала на главной странице лендинга. Сразу пишите цену своей работы. Заранее благодарен.
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать Landing Page Тема: Детские часы Количество экранов от 5 до 9 1) Анализ ЦА 2) портотип лендинга 3) дизайн экранов 4) копирайтинг для экранов 5) Устанавливаем форму ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сделать качественный лендинг с высокой конверсией. Лендинг должен хорошо отображаться в разных браузерах, и быть адаптивным под разные устройства. На лендинг нужно вставить фрейм формы заказа. Покажите примеры Ваших работ. ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно сделать портотип лендинга который даст хорошие результаты. Покажите примеры Ваших работ. Заранее благодарен.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен маркетолог для разработки продающих экранов лендинга. Напишите что вы сделаете, примеры работ. Сколько будет стоить Ваша работа? Заранее благодарен.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужно написать продающий текст слоган для экранов лендинга. Укажите пожалуйста примеры ваших работ и цену. Возможно долгосрочное сотрудничество. Заранее благодарен.Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать продающие экраны для лендинга, Укажите пожалуйста примеры ваших работ и цену за изображение размером 1200*1000 пикселей. Возможно долгосрочное сотрудничество. Заранее благодарен.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день уважаемый исполнитель, требуется инвайтинг в группу в ВКонтакте, приглашение только живых людей по критериям, страна Украина, город, возраст, интересы. Возможны дополнительные критерии если есть такая возможность. Без собачек, банов и прочего. ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день уважаемый исполнитель, Мне нужно для Украина, г. Запорожье составить семантическое ядро для сайта, тематика стоматологические услуги. Возможно отдам исполнителю и создание семантического ядра. Пишите цену отдельно на семантическое ядро и ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день уважаемый исполнитель, Мне нужно для Украина, г. Запорожье составить семантическое ядро для сайта, тематика стоматологические услуги. Приветствуются рекомендации для коперайтеров согласно ключам. Рассмотрю предложения семантическое ядро + копирайтинг. Пишите ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день уважаемый исполнитель, нужно оформить группу ВКонтакте. Напишите пожалуйста что Вы сделаете и сколько хотите за это денег. Укажите на примеры Ваших работ. Укажите отдельно цену на уникальную картинку к посту. ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день уважаемый исполнитель! Нужно раскрутить группу в Контакте. Продвигать будем стоматологические услуги с привязкой к городу в Украине. Группе 3 дня, еще не наполнялась контентом. Напишите пожалуйста как вы планируете ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужно сделать лендинг на тематику_похудение с высокой конверсией, продающий копирайтинг. Пожалуйста сделайте Ваши предложения, покажите примеры ваших работ, укажите цену - за сколько вы готовы выполнить подобную работу и как быстро. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Нужно настроить 1 плагин WP UniParser 3.0 Кто готов выполнить сейчас настройку — пишите. Выберу по наименьшей цене. С меня отзыв. Оплата WMRВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Нужно настроить ленты для WPGrabber Кто готов выполнить сейчас настройку — пишите. Укажите цену за настройку одной ленты. Выберу по наименьшей цене. С меня отзыв. Оплата WMRВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно сверстать ПРОДАЮЩИЙ лендинг пейдж новогодней тематики, с кнопкой купить товар, и формой для сбора критерий товара, подключить интеркассу. Ваши предложения по срокам и стоимость.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад