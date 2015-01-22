Лендинг-Похудение

Добрый день,

нужно сделать лендинг на тематику_похудение с высокой конверсией, продающий копирайтинг.

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Укажите цену продающего банера_90х160 и тизера_150х150 к лендингу, цена за 1 шт.