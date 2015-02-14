Нужен новый сайт

Есть сайт www.uabalance.com

Задача:

Предложить и реализовать продукт, созданный под одну единственную услугу (Бухгалтерское обслуживание) максимально адаптированный под продвижение. Количество страниц 5-7. Каждая страница под 10-15 поисковых запросов. Какие страницы хотелось бы видеть:

1. Для клиентов, ищущих именно бухгалтерское обслуживание от фирмы (те кого вела аналогичная фирма и что то не устроило: дорого, с косяками, и т. п...).

2. Для клиентов, ищущих бухгалтера только в штат (нужно переубедить вести бухгалтерию в бухг фирме).

3. Для клиентов, с только что открытыми юрлицами:

- те кто только планирует открыть и хочет просчитать все расходы, включая и бухгалтерию и налогообложение;

- те кто открыли фирму, но пока не начали работать или в самом начале пути;

- те кто вели бухгалтерию сами, но вовремя сообразили что это не так просто.

4. Для клиентов, у которых был в штате бухгалтер, но по тем же причинам что и в п.1, они ищут варианты:

- взять бухгалтера опять в штат (см п. 2);

- бухгалтер по совместительству (тут надо как то плавно убедить что бухгалтерская фирма, как раз и состоит из нескольких профессиональных частных бухгалтеров, готовых вести по совместительству);

- уже созрели к бухгалтерской фирме (см п.1)

Все выше описанное не панацея - инициатива приветствуется.

Предложить варианты раскрутки, быстрой (с достаточно резкой отдачей) и не очень быстро с правильным выводом в топ.

Прошу указывать бюджеты отдельно за каждый этап работы.