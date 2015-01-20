Сайт Психотерапевта

Сайт под ключ. Доработка. Обязательность и интерес к работе исполнителя. Полная верстка и дизайн (или доработка старого) сайта по приложенному ТЗ (желательно комплексное) К сожалению, т.к. не хочется вновь попасть на непрофессионалов и жуликов, поэтому готов работать только без предоплаты. Оплата по факту. Ситуация такова, что сайт начали, но не доделали. То нет дизайнера, то болезни, то еще что-то... По-моему мнению и дизайн и юзабилити сделанного сайта ниже требований времени в разы. Не хочу в очередной раз попасться на жуликов (были при выполнении дизайна). Так что открыт реальным предложениям и обсуждению. ТЗ устарело, вместо главной страницы - доделываем страницу Лендинг. Скрины приложены