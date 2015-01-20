Нужна серия Landing Page тематика туризм и образование за рубежом

Нужен профессионал, готовый реализовать под ключ landing page c гарантией конверсии минимум 5% с целевого трафика.Темы LP туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.

Необходимая серия landing Page:

1)Реализация туров в конкретную страну : "Туры в Тайланд"

2)Продажа туров по конкретному направлению : "Летние лагеря с изучением иностранных языков в Чехии"

3)Продажа туров по конкретному направлению: "Обучение и бесплатное образование в Чехии"

Также нужна настройка рекламной компании в Яндекс и Google