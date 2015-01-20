Нужно разработать логотип, схематику, стиль-дизайн и т.п. для сайта Интернет-магазина по продаже медицинской техники и приспособлений для здоровья с учетом всех необходимых на сегодняшний день требованиям к современным сайтам. Сделать кросс-браузерную верстку, совмещение с YM, ...
Нужна серия Landing Page тематика туризм и образование за рубежом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессионал, готовый реализовать под ключ landing page c гарантией конверсии минимум 5% с целевого трафика.Темы LP туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю.
Необходимая серия landing Page:
1)Реализация туров в конкретную страну : "Туры в Тайланд"
2)Продажа туров по конкретному направлению : "Летние лагеря с изучением иностранных языков в Чехии"
3)Продажа туров по конкретному направлению: "Обучение и бесплатное образование в Чехии"
Также нужна настройка рекламной компании в Яндекс и Google
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