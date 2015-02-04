Создание и наполнение сайта-каталога

$150
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок179 просмотров
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Планируется создание сети сайтов-сателлитов.

В данном случае необходимо создать сайт-каталог оборудования.

Имеется исходный сайт на англ. языке (katana.com.tr), необходимо по его образу и подобию создать русскоязычную версию.

Движок не важен, но желателен из популярных.

Обязательно наличие уникального текста на главной и 5-ти второго уровня страницах.

Правильная внутренняя структура сайта (тайтлы, кейвордсы, дискрипшены, алты и т.д. все должно быть правильно заполнено)

С переводом тех.данных поможем.

Обязательны блоки Статьи и Новости.

Регистрация сайта в ПС и первоначальное продвижение.

Т.к. это сеть сателлитов, то (если есть возможность) предусмотреть управление контентом (статьи, новости) из единого центра.

ЭТО САЙТ САТЕЛЛИТ! В связи с этим:

1. Структура сайта, его содержимое хорошо видно на сайте первоисточнике. На основании этого вы можете уже сейчас указать стоимость ваших услуг.

2. Многоязычный сайт не нужен! Нужен сайт-каталог на русском языке посвященный продукции производителя.

3. Супер-пупер индивидуальный дизайн не нужен. Достаточно скопировать тот, что есть на сайте первоисточнике или взять простой шаблон с изменяемой темой и шапкой.

4. Приоритет в ЦЕНЕ.

9 лет назад
kostarosta2
Коста 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
9 лет назад
$120
7 дней
Все сделано шикарно. Быстро, четко и в соответствии с ТЗ.
Отличный заказчик. Задача была поставлена чётко, оплата произведена сразу после проведения работы. Спасибо за сотрудничество.
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