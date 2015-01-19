Создать копии трех html страничек

Есть сайт на Adobe Muse, готовый. На хостинге. Требуются небольшие правки сайта и изменение некоторый информации. Самих исходников нет. Также нужно перезалить сайт с одного хоста на другой и настроить (поменять домен, мылы). Срок - сегодня ...