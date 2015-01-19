Нужна разработка интернет магазина цветов с функционалом на 80% схожим с megaflowers.ru. Есть готовый дизайн, с Вас верстка и разработка функционала. К предложению добавьте примерный порядок цен от и до, и возможные варианты CMS. В приоритете исполнители с Киева.