Создание сайта компании на WP

Создать Web-сайт визитку, информирующий о деятельности вашей будущей фирмы. Сайт должен быть многостраничным и включать кнопки, иллюстрационные материалы, бегущую строку, гиперссылки, вызов страницы Excel, содержащей price лист и диаграмму и рекламный ролик, созданный в Power ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта компании.
Пример:
ochsner(точка)com
Текст для наполнения наш.
Грамотное формирование структуры сайта с перелинковкой страниц.
Адаптация под мобильные страницы (если устроит стоимость).
Раздел для блога/новостей.
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