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Нужно сделать сайт под ключ задание подробное в приложение
От вас я жду бюджет и сроки по 2ум вариантам реализаций 1) дизайн сайта и верстка будет сделана мною я еёо предоставлю ваша часть программирование 2) вы делаете весь сайт под ключ дизайн верстку и программинг жду от вас ответа
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