Создание сайта на вордпресс.

Все просто.

Понравился сайт zajavku-na-kredit точка ru

Нужно создать полную копию на вордпресс. Текст копипаст. В последствии текст и дизайн будет изменен мной.

Сколько будет все это стоить.

Буду рад ответить на возникшие вопросы и поторговаться о цене )))