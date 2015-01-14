Лэндинг под ключ для тренинговой компании

Здравствуйте.

Необходимо сделать лэндинг для тренинговой компании (конкретнее - для мастер-класса по массажу)

Ищем команду или специалиста, который сделает лэндинг под ключ.

Очень хочется увидеть примеры. Особенно хочется увидеть примеры с цифрами: Нам не особо интересны "тренды" и веб-дизайн, нам нужна конверсия и быстрая загрузка.

Пожалуйста, пишите по делу и желательно в заявку.

Преимущество специалистам, готовым работать на результат. Либо гарантирующим конверсию в каком-либо виде. Плюс сразу будет обсуждение работы на аутсорсе, т.к. в связи с расширением понадобится больше рук.