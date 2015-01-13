Есть сайт на битриксе. Нужен недорогой и несложный лендинг для продажи услуг копирайтинга.

Необходимо 5 категорий. О себе, Услуги, Портфолио, Контакты, Полезные статьи.

Категорию статьи и портфолио нужно вынести отдельно, так как есть очень много материала для добавления. Для портфолио можно сделать отдельным пустым лендингом с сохранением категорий и дизайна. Для текстов еще не знаю что придумать.

Если есть примеры пишите. Может куплю готовый вариант. И не забывайте предлагать цены.