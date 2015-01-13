Лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок215 просмотров
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Есть сайт на битриксе. Нужен недорогой и несложный лендинг для продажи услуг копирайтинга.

Необходимо 5 категорий. О себе, Услуги, Портфолио, Контакты, Полезные статьи.

Категорию статьи и портфолио нужно вынести отдельно, так как есть очень много материала для добавления. Для портфолио можно сделать отдельным пустым лендингом с сохранением категорий и дизайна. Для текстов еще не знаю что придумать.

Если есть примеры пишите. Может куплю готовый вариант. И не забывайте предлагать цены.

9 лет назад
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
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