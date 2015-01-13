Создание сайта нагревательной пленки для Теплого пола

$200
Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо в соответствии с имеющимся логотипом создать лаконичный дизайн сайта и сверстать его. Сделать адаптивным под мобильные устройства и планшеты.

На сайте нужна опция - оставить заявку

Примерно структура сайта представлена в прикрепленном файле

9 лет назад
ds-e
25 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт биржа

    $800

    Необходимо создать биржу на готовом скрипте. На этом http://cmsworks.ru/apps/freelance2. Если есть аналоги будем рады обсудить. Рассматриваем возможность как полной разработки сайта под ключ, так и работу со скриптом на готовом дизайне. Что необходимо: Аккаунты пользователей со своими ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта на WordPress в стиле Лендинг-пейдж

    $263

    СРОК – 19-20.01.2015 Для чего сайт: сайд представляет собой многодоменный "портал", в каждом поддомене будет 12 страниц в стиле лендинг-пейдж (возможность увеличения страниц) с одинаковым дизайном. На каждой странице представлен 1 бренд техники, внизу каждой страницы – ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт интернет магазин

    Требуется создать сайт с возможностью интернет магазина, на подобии этого via-shop.ru, дизайн схожий, с возможностью добавлять товар и т.п. Желательно на cms Joomla, ну и рассмотрим другие, так же нужен компонент онлайн чата. Сроки и стоимость ...

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта для блога

    Необходимо создать не сложный сайт для размещения блога. Создание, настройка wordpress + найти и установить красивый шаблон. Я хочу увидеть на сайте: Возможность размещать новые посты, группировку постов по разделам, поиск по блогу по ключевым словам, вставку в текст ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    $200

    Добрый вечер! . Речь идет о создании портала бронирования услуг типа booking.com, http://ru.leading-medicine-guide.de/ Основное: 3 языка (русский, немецкий, английский) 4 типа учреждений. Возможность личного кабинета, классификация по направлениям/специализациям, рейтингу и городу. Возможность поставить оценку и написать свой отзыв. ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание Интернет Магазина на движке OpenCart

    $42

    Создание Интернет Магазина на движке OpenCart. С дизайном. По готовому аналогу интернет магазина. Требования к исполнителю. Консультация с заказчиком на каждом этапе создания интернет магазина. Сроки. Креатив. Собственные идеи. По завершению работы хороший ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна серия Landing Page для туризма

    Ищу человека, или команду, которые готовы «под ключ» реализовать одностраничные сайты с гарантией конверсии. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с Landing Page будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать сайт под ключ

    Объект разработки Joomla 3.0 Разработать логотип компании "брокерский дом" Структура сайта - во вложении нужно создать сайт пример – http://vk.cc/3mfWYi цвета должны быть другими,как здесь - http://vk.cc/3mfXe1 Все должно быть аккуратно ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт с элементами каталога

    Задача-создать сайт под ключ, дизайн нужно утвердить. Сайт каталог. Функционал простой. Производство кожаных обложек для документов,на сайте каталог обложек, возможность выбрать, увеличить фото. Вот похожий сайт http://obldoc.ru/ ,но дизайн естественно другой нужно, современный и стильный.Шаблон! ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад