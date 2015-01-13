Сайт "под ключ"

$200
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок302 просмотра
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Добрый вечер! . Речь идет о создании портала бронирования услуг типа booking.com, http://ru.leading-medicine-guide.de/

Основное:

3 языка (русский, немецкий, английский)

4 типа учреждений.

Возможность личного кабинета, классификация по направлениям/специализациям, рейтингу и городу. Возможность поставить оценку и написать свой отзыв. Календарь и бронирование времени.

Возможность смотреть рейтинг указанных учреждений с других сайтов в динамике.

9 лет назад
WestWind
Сергей 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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