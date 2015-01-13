Сайт "под ключ"

Здравствуйте. Нужна разработка сайта, под ключ, сайт представляет интернет площадку для сведенияПокупателя и Продавца для проведения «безопасной сделки». В проекте есть возможность подавать объявления, предусмотрен рейтинг Покупателя и Продавца с разделением его по категориям. Зарегистрированные пользователи могут подавать жалобы ...