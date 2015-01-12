Одностраничник с товарами под ключ с уникальным дизайном

Нужно создать сайт с нуля. Ничего сложного, контентом заполнять не нужно. Сделать на вордпресс. Нужен будет приятный уникальный дизайн, добавить необходимые виджеты, категории, в общем подготвить сайт к дальнейшему наполнению контентом. Ничего сверхъестественного не нужно. Предлагайте ...