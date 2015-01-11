Нужен клон сайта

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок211 просмотров
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Добрый день!

Нужен клон сайта хотим один в один как Pikabu.ru или доработать имеющийся шаблон

http://digitalnews.thisworld4u.com

http://gentleninja.com/redditclonescript

Указывайте примерные сроки и сумму.

9 лет назад
umutalip
Гайни 
28 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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