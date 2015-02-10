Нужен мониторинг для игровых серверов с автооплатой. Можно взять любой готовый шаблон, скрипт в интернете и настроить его на хостинг с доменом типа pai.kz(домен свободный). Пишите цену.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужен мониторинг для игровых серверов с автооплатой. Можно взять любой готовый шаблон, скрипт в интернете и настроить его на хостинг с доменом типа pai.kz(домен свободный). Пишите цену.
Добрый день! Нужен клон сайта хотим один в один как Pikabu.ru или доработать имеющийся шаблон http://digitalnews.thisworld4u.com http://gentleninja.com/redditclonescript Указывайте примерные сроки и сумму.