umutalip

Гайни umutalip

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен клон сайта

    Добрый день! Нужен клон сайта хотим один в один как Pikabu.ru или доработать имеющийся шаблон http://digitalnews.thisworld4u.com http://gentleninja.com/redditclonescript Указывайте примерные сроки и сумму.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад