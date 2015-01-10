Гибрид сайта купонника+аукционы. Портал скидок.

Купонный сайт с 4 аукционами с возможностью самостоятельного управления пользователями и клиентами личными кабинетами загрузка картинок, описаний, контактов, созданием акций, промоакций и аукционов с переходом на сайты пользователей с просмотром статистики. Что-то вроде некой площадки разнообразных скидок. Продуманный механизм "рассылка" , надо сделать так чтобы сервер не попал в блек-листы. И если на портале будут сразу находится от 1000 чел, то надо чтобы отклик сервера был минимальный.

Стоимость работы оценивайте в рублях!!! Ориентировочная сумма выполнения заказа +- 20% и сроки исполнения +-2 месяца.