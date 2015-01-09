Нужно сделать все по ТЗ в прикрепренном файле После прочтения укажите цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется разработать автомобильный портал (интернет-издание, витрина, услуги и т.д.) с наклоном социальной сети (блоги), примерно так: automobili.ru + smotra.ru / drive2.ru
По дизайну, в минимале, все просто.
Больше всего интересует, реализация на 1С-Битрикс или LiveStreet. Рассмотрю любые предложенные варианты, возможно готовые. Всем спасибо!
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