Разработать дизайн сайта, логотип, сделать верстку

Сайты «под ключ»Завершен10 заявок246 просмотров
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разработать дизайн сайта, логотип, настроить, запустить, все "под ключ" сайт одностраничник должен содержать форму для заполнения данных для обратной связи с клиентом и от выбранных настроек после заполнения формы ему должна быть выслана анкета для заполнения на эл. почту. тема сайта - стихи на заказ. у клиента должно создастся впечатление солидности и уверенности в компании. весь сайт должен уместиться на любом ноутбуке, планшете без перемотки и содержать логотип, телефон компании, поле для заполнения данных, контакты и отзывы(думаю отзывы можно внизу и с прокруткой) пишите пожалуйста свои цены и сроки. работаю по безопасной сделке

Дизайн сайта
9 лет назад
prapor_
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dimazs
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$74
2 дня
отличный исполнитель! Сделал как просил и в срок, на связи почти всегда и отвечает на все сопутствующие вопросы. Помог с доменом и хостом. В общем, рекомендую!
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Задачу поставил четко и понятно, оплатил все в срок и даже с приятным бонусом за правки. В общем- советую!!!
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