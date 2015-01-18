Разработать дизайн сайта, логотип, сделать верстку

разработать дизайн сайта, логотип, настроить, запустить, все "под ключ" сайт одностраничник должен содержать форму для заполнения данных для обратной связи с клиентом и от выбранных настроек после заполнения формы ему должна быть выслана анкета для заполнения на эл. почту. тема сайта - стихи на заказ. у клиента должно создастся впечатление солидности и уверенности в компании. весь сайт должен уместиться на любом ноутбуке, планшете без перемотки и содержать логотип, телефон компании, поле для заполнения данных, контакты и отзывы(думаю отзывы можно внизу и с прокруткой) пишите пожалуйста свои цены и сроки. работаю по безопасной сделке