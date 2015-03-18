Dimazs

Дмитрий Dimazs

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-design, логотипы, фирменный стиль и много другое..

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, работаю дизайнером уже более 5 лет и имею огромный опыт в этой сфере.

Всё делаю быстро, красиво и качественно! Результат несомненно Вас обрадует!

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Отзывы заказчиков

a1r
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
6 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта выполненного на Muse
Дмитрий после определения его исполнителем вышел на связь, мы обсудили ТЗ, друг-друга поняли и он получил полную предоплату. С небольшой задержкой, но он предоставил первый вариант, который был в целом принят с небольшими правками. В итоге правки которые можно было сделать за пару часов максимум делались дня 4. Сложилось впечатление, что Дмитрий передаёт работу 3-м лицам полностью или частично, т.к. он просто пропадал и оправдывался "форс-мажорами" когда выходил на связь. В итоге график реализации нашего проекта сместился и "извините" придётся теперь говорить нам своему заказчику которым не обойдётся. Спасибо конечно, что хоть вообще работа была доделана.
Если честно не очень адекватный человек. Половину того что он написал у меня в отзыве, полный бред и ложь. Как выяснилось он сам является 3-м лицом. В итоге оставил отрицательный отзыв и везде меня заблокировал. Не хотите подлянок - не связывайтесь с Лёшей.
Ответный отзыв
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта из 1 лендинга + 3 саблендинга
Дмитрий блестяще справился с заданием, голосом обсуждались необходимые моменты и все правки вносились оперативно и до полного согласования. Прекрасный дизайнер, рекомендую.
Алексей, очень хороший заказчик и приятный в общении человек. Все задачи поставлены предельно четко и ясно, всегда на связи. Оплата сразу же после выполнения и согласования макета. Еще раз хочу поблагодарить Алексея за сотрудничество!
Ответный отзыв
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн лендинга
Дмитрий отлично справился уже со вторым проектом. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Работаю не в первый раз с Владимиром. Все как всегда- четко и по факту! Рекомендую.
Ответный отзыв
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
8 баллов
10 лет назад
Отрисовать лендинг (недорого)
Видно, что Дмитрий может хорошо отрисовать макет
Очень хороший заказчик, даже в силу того что не довели проект до конца - отнесся с пониманием и оставил положительный отзыв. Спасибо!
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать дизайн по макету
Все шикарно! спасибо!
Роман, очень положительный человек! ТЗ очень грамотное и понятное, оплата в срок! Всем советую!!!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
9 отзывов(-1)
$15/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга