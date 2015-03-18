Web-design, логотипы, фирменный стиль и много другое..

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, работаю дизайнером уже более 5 лет и имею огромный опыт в этой сфере.

Всё делаю быстро, красиво и качественно! Результат несомненно Вас обрадует!