Нужно сделать дизайн по макету

Доброго времени суток! Есть готовый дизайн лендинга. Исходники в PSD. Также приложил примеры готовых домов, исполнителю смогу скинуть ещё фото домов. Нужно внести следующие исправления. 1) Название компании - ФартСтрой, можно без лого. 2) Поменять картинку на главной. ...