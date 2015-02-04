Нужно сделать дизайн по макету

$50
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок185 просмотров
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все просто

надо сделать по макету

http://6zklzu.axshare.com/#p=home

дизайн для лендинга.

к макету есть мелкие комменты - пришлю .

фото самого общежития - предоставлю.

9 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Dimazs
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$45
1 день
Все шикарно! спасибо!
Роман, очень положительный человек! ТЗ очень грамотное и понятное, оплата в срок! Всем советую!!!