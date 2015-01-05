Сделать новый логотип, значок корзины, фавикон

я ищу человека, или команду, которые готовы «под ключ» реализовать одностраничные сайты с гарантией конверсии. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продаваться с лендингов будут туристические услуги. Исполнители без портфолио не рассматриваются. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, ...