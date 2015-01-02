Обработать иллюстрацию для каталога товаров

Нужен несложный дизайн для благотворительной организации города. Основные профили: - помощь матерям и женщинам (мед. услуги/матери-одиночки) - помощь детским заведениям (больницы/поликлиники/садики) - социальная помощь детям (детские площадки/благоустройство) Выставить сумму как минимум затруднительно, т.к. из задания понятно, что своих средств у ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт по продаже светильников для освещения различного типа объектов.
На сайте +100 категорий светильников под каждый тип объекта.
Каждая страница сопровождается тематической иллюстрацией.
Сейчас иллюстрации размещены временным кустарным образом, что влечёт за собой отвратительный внешний вид страниц.
Текст, который расположен поверх иллюстраций, в некоторых разделах не читаемый. Либо фон за текстом засветлён не умело, что придаёт плохой общий внешний вид первому экрану странице.
Примеры текущих иллюстраций:
https://yadi.sk/i/AAit8ehfdn2cJ
https://yadi.sk/i/q1jgDkh4dn2gA
https://yadi.sk/i/NgD59hTadn2nG
Необходимо предложить концепцию оформления фоновой иллюстрации для типового каталога товаров сайта. Какая должна быть иллюстрация? Как обработать иллюстрацию так, чтобы текст поверх неё читался и информация в шапке тоже читалась? Как сделать первый экран ярким, красивым, читаемым, и соответсвующим тематике страниц?
Вот например пример отличной композиции, которая выглядит сочно, передаёт суть страницы и текст на ней читабельный - https://yadi.sk/i/J19rzBb_dn3Vv , вот ещё - https://yadi.sk/i/2oOICugGdn3bJ , https://yadi.sk/i/KFr1gSTJdn3eX
Размер иллюстраций 1920х600. Имеется около 70 фотографий купленных на фотобанке для конкретных разделов сайта. При необходимости можем купить другие фотографии.
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