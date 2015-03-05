Дизайн для сайта агентства

$150
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок355 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для сайта. Всего 2 страницы, светлые тона, стиль - мифология:

Главная: Большая картинка+лого

Вторичная: Коробка в которой будет все содержимое, над коробкой будет лого+маленький рисунок тематический(нужно будет сделать 2 вариации этого рисунка)

Так-же css под данный дизайн.

Подробнее покажу и расскажу выбранному фрилансеру.

Придумывать или разрабатывать ничего не нужно, просто неукоснительно следовать моим рекомендациям.

Сроки не играют роли.

ВАЖНО: Оплата 100-150 USD, точная сумма оговаривается заранее, оплачу работу только после предоставления скриншота работы (по желанию с метками или ватермарками).

9 лет назад
justajoke
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
almgroup
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$150
5 дней
Алексей исполнительный и ответственный, учел все пожелания и комментарии, во всех аспектах шел на встречу. Предложил спектр смежных работ, причем по большей части бесплатно, что порадовало.
Понятное изложения задачи, оплата в срок. Рекомендую как хорошего заказчика и хорошо человека )
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