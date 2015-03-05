Дизайн для сайта агентства

Нужен дизайн для сайта. Всего 2 страницы, светлые тона, стиль - мифология:

Главная: Большая картинка+лого

Вторичная: Коробка в которой будет все содержимое, над коробкой будет лого+маленький рисунок тематический(нужно будет сделать 2 вариации этого рисунка)

Так-же css под данный дизайн.

Подробнее покажу и расскажу выбранному фрилансеру.

Придумывать или разрабатывать ничего не нужно, просто неукоснительно следовать моим рекомендациям.

Сроки не играют роли.

ВАЖНО: Оплата 100-150 USD, точная сумма оговаривается заранее, оплачу работу только после предоставления скриншота работы (по желанию с метками или ватермарками).