Gif анимация текста +отрисовать текст логотипа по примеру

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок175 просмотров
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Предоставлю пример, нужно отрисовать в такой же стилистике, с таким же цветом и обрамлением - вобщем копию только с другим (моим) словом. На получившийся текст сделать переливание золотом в гив анимации в высоком качестве

9 лет назад
victor76
Илья 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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