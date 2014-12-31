Gif анимация текста +отрисовать текст логотипа по примеру

Нужен простенький диз для сайта. Аналог runflat.ru - здесь можно "разобраться" в тематике. Сайт узкоспециализированный для ограниченной аудитории - для людей у которых автомобили используют специальные шины ранфлэт-технологии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставлю пример, нужно отрисовать в такой же стилистике, с таким же цветом и обрамлением - вобщем копию только с другим (моим) словом. На получившийся текст сделать переливание золотом в гив анимации в высоком качестве
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